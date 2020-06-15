В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом

15.06.2020, 8:08, Новости дня

Количество зафиксированных случаев коронавируса в американских штатах Техас и Калифорния значительно выросло – в Техасе более чем на 1,8 тысяч, в Калифорнии – на 3,2 тысяч за сутки, следует из данных местных департаментов здравоохранения.

По данным депздрава, в Техасе выявлено 87 тыс. 854 случая заражения. При этом днем ранее число заразившихся составляло 86 тыс. 011, то есть за день в штате зафиксировали 1 тыс. 843 случая заражения COVID-19. Также за сутки умерли 19 зараженных, передает РИА «Новости».

Тем временем в Калифорнии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 3 тыс. 212. За весь период число заражений составляет 148 тыс. 855. От болезни скончались 5063 заболевших.

Ранее газета Texas Tribune сообщала, что количество новых случаев заражения в штате Техас выросло примерно на 71% за последние две недели.

По мнению эпидемиолога Ребекки Фишер, резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину похоронили в США. В связи с начавшимися беспорядками президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию.

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