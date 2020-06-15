 

Украинский волейболист Пашицкий получит российское гражданство

15.06.2020, 8:08, Новости дня

Украинский волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий объявил, что получит российское гражданство.

«Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие – сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать. Но если вызов поступит – разумеется, я готов», – сказал 32-летний спортсмен, передает ТАСС.

Дмитрий Пашицкий родился в Киеве в 1987 году, но значительную часть жизни провел в Риге, где и начал заниматься волейболом. На прошлой неделе известно, что Пашицкий перешел из «Кузбасса» в «Зенит». Ранее блокирующий выступал в эстонских, польских и французских клубах.

Ранее в понедельник латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро также рассказала, что подала документы на оформление российского гражданства.



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