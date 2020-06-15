 

Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом

15.06.2020, 8:06, Разное

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, при посещении каких мест риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок. Не трудно догадаться, что речь идет о тех точках, где находится много людей.

Так, стоит быть предельно аккуратными при посещении кинотеатров, офисов, театров, религиозных учреждений, различных концертов и спортплощадок. Разумеется, безопаснее всего вовсе воздержаться от походов в эти места.

На улице, наоборот, риск заражения COVID-19 не такой большой. Инфекция может находиться и на поверхностях, но и в этом случае вероятность подхватить коронавирус не высока.

Исследователи отметили, что для заражения в организм должны попасть тысячи частиц COVID-19. Чтобы получить положительный анализ на эту инфекцию, нескольких частиц будет недостаточно.

Например, во время дыхания в воздух попадают всего 20. Когда переносчик говорит – 200. При кашле – 200 миллионов. Если помещение не проветривать, то частицы будут активны порядка пяти часов.



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