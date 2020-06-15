Европе нужна единая политика в отношении Китая

15.06.2020, 7:55, Новости дня

Время сдержанной позиции Европы по отношению к Китаю стремительно подходит к концу, пишет Handelsblatt. Чем сильнее будет обостряться американо-китайское противостояние, тем сложнее европейским странам будет оставаться в стороне. При этом было бы ошибкой полностью вставать на сторону США, отмечает издание: Китай слишком важен экономически и политически и многие глобальные проблемы невозможно решить без его участия.



Reuters

В ходе своей онлайн-встречи с премьером КНР Ли Кэцяном, Ангела Меркель осталась верна своему прагматичному подходу, пишет Handelsblatt. Она говорила о необходимости большего доступа к рынку и равных условий для немецких и европейских компаний.

По политическим вопросам Меркель, как обычно, высказалась сдержанно, отмечает Handelsblatt, лишь только заявив, что необходимо «обсуждать ситуацию в Гонконге». Издание напоминает, что раннее глава МИД ФРГ Хайко Маас приложил усилия для того, чтобы дистанцироваться от лидера гонконгских протестов Джошуа Вонга: Маас, в частности, раскритиковал «сепаратистские тенденции» Вонга.

Впрочем, в будущем Меркель и Маасу будет сложнее сохранять сдержанную позицию, пишет издание: чем сильнее обостряется американо-китайское противостояние, тем труднее будет Европе и Германии держаться от него в стороне. Конфликт вокруг компании Huawei показывает, что Европе трудно уклониться от выбора между Вашингтоном и Пекином.

Между тем, в Брюсселе работают над новой стратегией ЕС в отношении Китая, пишет Handelsblatt. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель подчеркнул, что китайский госкапитализм является «системным противником» для Европы. Время, когда европейские лидеры приезжали в Китай для подписания многомиллиардных контрактов и лишь для галочки кратко упоминали проблему нарушения прав человека в КНР, неизбежно подходит к концу, считает издание.

Через несколько недель, к Германии перейдёт председательство в Совете ЕС, напоминает Handelsblatt: страны Европы будут ждать от Берлина политического лидерства, в том числе, и в отношении Китая. До сей поры, политическое лавирование ФРГ в отношении КНР приводило к тому, что внутри ЕС не было единой позиции по отношению к Пекину: сейчас ей нужно именно это, считает издание.

При этом однозначно встать на сторону США против Китая стало бы для Европы ошибкой, считает Handelsblatt. Поднебесная слишком важна экономически и политически. Такие цели, как защита климата и международная безопасность, можно достичь только во взаимодействии с Китаем. При этом сотрудничество с Пекином должно быть лимитировано: издание отмечает, что ЕС необходимо задать институциональные рамки, которые не допустили бы излишней зависимости от какой-либо из супердержав.