На Донбассе ранения получил один украинский военный

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15.06.2020, 7:54, Новости дня

За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы по украинским позициям вблизи Луганского, Орехово, Травневого и хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку Авдеевки, Каменки, Марьинки и Песок. 

“Наши защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства”, – говорится в сообещении.

По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

Зведення станом на 07:00 15 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 14. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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