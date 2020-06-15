Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 7,9 млн

15.06.2020, 7:54, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 900 924 человека (+114,5 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 433 066 человек (+3 тыс.), выздоровело 3 769 712.

В США число инфицированных достигло 2 094 058, умерло 115 732, излечилось 561 816 человек.

В Бразилии заболело 867 624 человек, 43 332 умерших и 469 141 излечившийся.

Далее следует Россия – 528 267 инфицированных, 6938 умерших и 279 536 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 320 922 человека, 9195 умерли, 162 379 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 297 342 человек, умерло 41 783.

США, Бразилия и Великобритания являются лидерами по числу жертв от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровело 14 082.