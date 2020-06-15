 

Лиза Галкина заинтриговала Аллу Пугачеву сказкой собственного сочинения

15.06.2020, 7:30, Разное

На странице в Instagram дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилась видеопубликация, в которой маленькая наследница звездной пары рассказывает своей матери сказку собственного сочинения. Неожиданная концовка литературного произведения Лизы Галкиной впечатлила как певицу, так и подписчиков микроблога.
Согласно сюжету, придуманному юной писательницей, в некоем вымышленной месте росло старинное дерево, под которым нашел пристанище большой куст с белыми розами. Однако, как выяснилось, куст был не простым, а волшебным. Дело в том, что стоило случайному путнику уколоться одним из шипов кустарника, как незадачливый любитель цветов мгновенно превращался в дракона. “Всё!” – такой звонкой фразой, не оставляя шансов на “хэппи-энд”, закончила свое повествование маленькая рассказчица. Неоднозначность финала породила у Аллы Пугачевой, слушавшей рассказ дочери, предположение о злобе коварной розы, однако Лиза Галкина опровергла такую гипотезу, заявив, что злыми являются лишь шипы растения. “Пора укладываться, а то ещё попу мыть”, – с забавной непосредственностью вернула звездную мать в реальность маленькая сочинительница.

Стоит отметить, что замысловатый сюжет сказки заинтриговал не только звездную исполнительницу, но и подписчиков её дочки. Впрочем, намного больше эмоций у фолловеров вызвали умиляющий артистизм и эффектная жестикуляция Лизы Галкиной. “Такая актриса”, “Будущая писательница”, – предсказали ей радужные перспективы посетительницы микроблога. В итоге публикация набрала почти 150 тысяч просмотров.



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