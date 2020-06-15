Канада решила вернуть военных инструкторов на Украину

15.06.2020, 7:16, Новости дня

На Украину вернут канадских военных инструкторов, сообщила представитель вооруженных сил Канады Леи Кэмпбелл.

После того, как в апреле миссия была приостановлена из-за коронавируса, на Украине остались около 60 из примерно 200 канадских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

Кэмпбелл сообщила, что власти Канады «пересмотрели ситуацию», проанализировав «меры по охране здоровья и рисков». Принято решение «отправить еще 90 человек из числа служащих ВС».

Канадские военные инструкторы прибудут на Украину в июне. После этого их ждет двухнедельный карантин, затем «они будут готовы продолжить свою миссию по оказанию содействия силам безопасности Украины».

Еще 50 военных остаются в Канаде. Они вернутся на Украину, когда «позволят обстоятельства».

Напомним, военные инструкторы из Канады находятся на Украине с 2015 года.