 

Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

15.06.2020, 7:07, Новости дня

Перекрытые кварталы и военное положение: в Пекине зафиксировали новую волну эпидемии коронавируса. Инфекцию выявили у нескольких сотрудников продуктового рынка, который считается новым эпицентром заболевания.

Китайские власти закрыли на карантин больше 20 кварталов, жители которых не могут покидать свои дома, сообщает телеканал "Россия 24".

 



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