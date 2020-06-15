Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине
15.06.2020, 7:07, Новости дня
Перекрытые кварталы и военное положение: в Пекине зафиксировали новую волну эпидемии коронавируса. Инфекцию выявили у нескольких сотрудников продуктового рынка, который считается новым эпицентром заболевания.
Китайские власти закрыли на карантин больше 20 кварталов, жители которых не могут покидать свои дома, сообщает телеканал "Россия 24".
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