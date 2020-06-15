 

Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения

15.06.2020, 6:54, Разное

Татьяна Успенская призналась, что ей тяжело переживать заново то, через что она прошла в детстве. Это были грубость, хамство и рукоприкладство отца. Женщина долгие годы носила это в себе. Теперь на благодарна тому, что ей дали возможность высказаться.

Дочь литератора поведала о страшных вещах, творившихся в секте. По словам Татьяны, ее, 11-летнюю девочку, как и всех там, лечили процедурой слоения (воздействие хлорэтилом и электродами на интимные зоны. – прим. ред.).

Рядом с наследницей Эдуарда Успенского на процедуре лежала актриса Елена Санаева, жена режиссера Ролана Быкова. Татьяна вспомнила, что Столбун говорил ее отцу, что она шизофреник, и ее надо лечить. У девочки из-за секты упала успеваемость в школе, потому что времени на учебу не оставалось.

В секте дочь Эдуарда Успенского провела три года. Она поведала, что ее обманули. По словам женщины, родитель говорил, что в коммуне у Столбуна ей будет хорошо, как у Макаренко, где “образцовые, добрые люди”. Но она быстро поняла, что это не так. “Там были побои и унижения” – отметила Татьяна. Сбежать из секты ей удалось в 1984 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова

29.04 / Дочь певицы Саши Зверевой избили до потери сознания

13.05 / В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

30.05 / Страсть к вредным продуктам может быть вызвана влиянием общества

11.04 / Ученые в Мьянме обнаружили шесть новых видов коронавируса у летучих мышей

11.06 / Определена вероятность создания эффективной вакцины от коронавируса

12.06 / Мнение: Белым в Америке надо отделяться: США и ЮША назрели

14.05 / Новый режим: В школах РФ могут отменить общие перемены и объединенную «продленку»

01.05 / Коронавирус убил 47 человек в Москве

08.06 / – Оно трогало меня за ноги! – Не снимайте квартиру, если она необычно дешевая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска