Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон
15.06.2020, 6:54, Разное
Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и
принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в
Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое
чувство.
Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть
только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся
студенткой.
Кэтрин долгое время будоражила воображение
королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой.
Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно
споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.
Наследнику британского престола было тяжело
пережить такое унижение.
“Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я
полный неудачник!” – сокрушался незадачливый герой-любовник.
Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и
между будущими супругами завязалась дружба.
Забавной историей из жизни монарших особ
поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он
поучаствовал в съемках документальной киноленты “Уильям и Кейт: Слишком
идеально, чтобы быть правдой?”, которую накануне показали на телеканале
Channel 5.
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К слову, Кейт покорила сердце принца своим
равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным
наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской
семьи.
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