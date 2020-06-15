Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон

15.06.2020, 6:54, Разное

Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и

принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в

Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое

чувство.

Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть

только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся

студенткой.

Кэтрин долгое время будоражила воображение

королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой.

Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно

споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.

Наследнику британского престола было тяжело

пережить такое унижение.

“Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я

полный неудачник!” – сокрушался незадачливый герой-любовник.

Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и

между будущими супругами завязалась дружба.

Забавной историей из жизни монарших особ

поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он

поучаствовал в съемках документальной киноленты “Уильям и Кейт: Слишком

идеально, чтобы быть правдой?”, которую накануне показали на телеканале

Channel 5.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 29 Апр 2020 в 1:05 PDT

К слову, Кейт покорила сердце принца своим

равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным

наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской

семьи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Ноя 2018 в 10:10 PST