 

Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон

15.06.2020, 6:54, Разное

Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и
принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в
Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое
чувство.

Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть
только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся
студенткой.

Кэтрин долгое время будоражила воображение
королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой.
Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно
споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.

Наследнику британского престола было тяжело
пережить такое унижение.

“Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я
полный неудачник!” – сокрушался незадачливый герой-любовник.

Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и
между будущими супругами завязалась дружба.

Забавной историей из жизни монарших особ
поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он
поучаствовал в съемках документальной киноленты “Уильям и Кейт: Слишком
идеально, чтобы быть правдой?”, которую накануне показали на телеканале
Channel 5.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 29 Апр 2020 в 1:05 PDT

К слову, Кейт покорила сердце принца своим
равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным
наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской
семьи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Ноя 2018 в 10:10 PST



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