 

В “Слуге народа” избрали главу ячейки партии в Закарпатской области

15.06.2020, 6:40, Новости дня

Руководителем партийной ячейки “Слуги народа” в Закарпатской области стал народный депутат Игорь Кривошеев. Об этом сообщила заместитель председателя фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Партия “Слуга народа” определилась с председателями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно”, – сообщила Кравчук.

Как сообщается на сайте ЦВК, Кривошеев родился 2 июня 1985 года. Он имеет общее среднее образование, занимается предпринимательской деятельностью, проживает в городе Ужгороде, судимостей нет. Кривошеев был включен в избирательный список партии “Слуга народа” под номером 37.

По информации “Чесно”, во время президентских выборов 2019 года Кривошеев возглавлял “команду [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского” в Закарпатской области. Был доверенным лицом Зеленского в округе №68 (Закарпатская область).

Кривошеев – автор и основатель украиноязычной интеллектуальной игры “Ґік Ґеймз”. Участник проекта “Лига смеха”. В 2012 году был заместителем руководителя Ужгородского городского штаба партии УДАР.

В 2009-м и 2010 годах – член оргкомитета “Студенческой республики” Закарпатья. С 2005 года работает ведущим в компании Comedy.org Event, которая занимается организацией свадеб и развлекательных мероприятий.

Был руководителем и капитаном команды КВН “Тяп-ляп”, администратором Закарпатской лиги КВН, в целом играет в КВН с 1998 года, обладатель многочисленных всеукраинских титулов, связанных с КВН.

Окончил факультет математики Ужгородского национального университета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

24.04 / Открыта структура белка, который связан с ожирением

23.04 / Семь российских авиакомпаний смогут перевозить грузы в пассажирских салонах

13.06 / “Зеленый” прорыв: чем важны экологические поправки в Конституцию

11.04 / Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

20.05 / Швейцария захотела отобрать у РФ чемпионат мира по хоккею

04.05 / Россия лишила население Крыма возможности услышать альтернативное мнение – МИД Украины

10.04 / Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

27.04 / ВОЗ предупредила об угрозе повторного заражения коронавирусом

20.05 / Губернатор Свердловской области пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска