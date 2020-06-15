В Закарпатской области полицейский насмерть сбил двух человек на мотоцикле

15.06.2020, 6:40, Новости дня

Вечером 12 июня на выезде из села Ракошино Закарпатской области патрульный полицейский насмерть сбил двух человек, которые ехали на мотоцикле. Об этом 13 июня сообщила в Facebook патрульная полиция Закарпатской области.

“Инспектор, предварительно трезвый, в свой выходной день, двигаясь на своем автомобиле Subaru Forester, осуществил обгон в разрешенном месте. Во время выполнения маневра допустил столкновение с мотоциклом, который двигался навстречу. По показаниям водителей-очевидцев… мотоцикл двигался без включенного ближнего света фар”, – рассказал заместитель начальника управления патрульной полиции в Закарпатской области Валерий Найман.

Оба человека, находившиеся на мотоцикле (водитель и пассажир), погибли на месте ДТП.

“Патрульный получил телесные повреждения”, – уточнил Найман.

В ДТП разбираются следователи, отметили правоохранители.

Коментар з приводу трагічної ДТП Офіційно Коментар заступника начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерія Наймана з приводу дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими за участю патрульного поліцейського на трасі Київ-Чоп поблизу села Ракошино. Posted by Патрульна поліція Закарпатської області on Reede, 12. juuni 2020