 

Суд в США отклонил прошение экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка о политическом убежище, ему грозит экстрадиция

15.06.2020, 6:40, Новости дня

Один из богатейших людей Молдовы – бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, который в 2019 году покинул родину на фоне смены правительства, подал иск о политическом убежище в США, но его прошение отклонил федеральный суд. Об этом 11 июня сообщило “Радіо Свобода”.

Плахотнюк также безуспешно обжаловал запрет на получение визы США, который в январе выдал глава Госдепартамента Майк Помпео. Он сообщал, что Плахотнюка включили в санкционный список Америки “из-за причастности к значительной коррупции”.

12 июня Кишиневский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов бывшего лидера Демпартии на его арест, информирует издание Ziarul National. Прокуроры намерены отправить материалы обвинения в США и потребовать экстрадиции Плахотнюка. В мае суд Кишинева постановил арестовать политика в случае задержания на 30 дней.

Генеральная прокуратура Молдовы считает Плахотнюка причастным к краже $1 млрд (более 10% годового ВВП страны) из банков в 2012–2014 годах. Его обвиняют по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывание средств и мошенничество в особо крупных размерах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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