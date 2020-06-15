 

Глава «Газпром нефти» счел логичным продление максимального сокращения добычи

15.06.2020, 6:30, Новости дня

Продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, «баланс спроса и предложения еще не достигнут». Дюков отметил, что на рынке еще «много избыточных запасов», накопленных «за последние месяцы», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24»

Учитывая «выход из карантинов», продление «максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», сообщил он.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.



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