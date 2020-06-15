Мнение: О тяжелейшей личной потере Владимира Путина

15.06.2020, 6:13, Разное

Вот вам инсайд. Пока мы все, кто во что горазд, боролись с кононавирусом, в основном лёжа на диване, нынешний российский президент Владимир #Путин понёс тяжёлую утрату. Личного, но и не только, свойства.

Произошло это не вчера, прямо скажем. Но известно стало только днями.

И вот что именно…

Случилось действительно страшное…

Российский президент Владимир #Путин, которого за глаза называли тефлоновым из-за удивительной для многих способности не цеплять на себя негатив, возникающий из-за непопулярных решений и действий, утратил весь свой тефлон. Он разгневал противников, разочаровал сторонников и раздражил даже аполитичных конформистов, коих в нынешней России большинство. Об этом свидетельствуют результаты масштабного социологического исследования глубинного народа методом глубинных интервью, а не дежурных вопросов про доверие.

Социологи отметили, что перемена общественных настроений наблюдается не только в обеих столицах, традиционно отличающихся вольнодумством, но и в глубинке. Люди, ещё недавно упрямо верившие своему президенту, теперь, даже не особо скрываясь, поносят его на все лады. И не боятся последствий.

В массовом сознании россиян произошёл действительно крутой поворот. Ещё не так давно Владимира Путина восхваляли и за то, что он реально сделал полезного (налоговая реформа, равноудаление олигархов и т.д.), и за то, что сделалось само собой без его участия, (рост мировых цен на #нефть, приток иностранных инвестиций, новые западные авансы России). А вот сейчас его упрекают и в том, в чём он действительно виноват, и вообще во всех проблемах, социальных и даже личных. Таких, как негативные последствия коронавирусной пандемии, например.

Вот некоторые характерные высказывания.

• Я испытываю гнев на власть и на президента. Нет реальной помощи. Федеральным властям плевать на регионы, – ж, 23 года, Тула

• Раздражение? Это ненависть уже! Надеюсь, эту хунту кремлевскую привлекут к ответу, – ж., 51 год, Подмосковье

• Раздражение на власть и на президента лично. Они мешают развитию, создают дополнительные барьеры, – м, 35 лет, В. Новгород,

• Раздражения нет, есть отчаяние и негодование, что не получается изменить ситуацию. А Путина сейчас нужно беречь, – он должен дожить до Гааги, – ж, 48 лет, Тула

• Путин – [неприличное слово], позволяет коррупцию, не может сломать коррупционную систему, – м, 59 лет, Уфа

• Сильнее всего раздражение на президента, потом на федеральные власти. Вся их работа – фикция, ни экономической, ни моральной поддержки – м. 28 лет, Новосибирск

• Самое большое раздражение вызывают Собянин и Путин. Это же стагнация на всех уровнях, – ж, 49 лет, Москва

• Раздражение на власть, на Кремль, на президента: сидят и жрут, ничего не видят. Если и было уважение к ним когда-то, оно ушло, растворилось в этом безумии, – ж, 33 года, Владикавказ

• Народ живёт плохо. За это я ненавижу власть и лично президента, – ж, 68 лет, Н. Новгород

• Задолбала эта власть с поиском внешних врагов! Они сами и есть главные враги, особенно тот, кто сейчас в бункере прячется, – м, 54 года, Псков

• Путин и его банда должны знать, что они не навсегда. Пусть молятся не о продлении своих полномочий, а о возмездии судебном, а не мести толпы, – ж, 54 года, Москва

• А какая власть? Сейчас безвластие. Вот на это и злость. Не можешь – уходи, освободи место тем, кто может, – ж, 63 года, Ростовская обл.

Это, конечно, лишь вершки. Переложенные на язык холодных цифр и строгих обобщений, все подобные эмоции – а их в исследовании, охватившем более 4,5 тыс. чел., было намного больше – объективно рисуют нынешние тенденции, для главы государства печальные. Вера в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса падает. Президент и федеральное правительство резко сдали свои позиции среди всех категорий населения, включая те демографические и социальные группы, которые являлись традиционным электоратом Путина.

Произошло это на фоне растущего стресса, вызванного как страхом перед новой коронавирусной инфекцией, во многом раздутым телевизором, так и опасением негативных финансовых последствий введённых властью ограничительных мер. В итоге превалирующими эмоциями большинства стали раздражение, тревога и гнев. Последний оказался весьма персонифицированным.

Ещё один вывод по итогам интервьюирования социологами глубинного народа заключается в том, что Владимира Путина покинули даже его идейные сторонники из числа «правых державников». В свете последних событий они критикуют президента, оказавшегося неспособным эффективно и решительно действовать против пришедшей в Россию пандемии, самоизолировавшегося «в бункере» и озабоченного судьбой только своих поправок в Конституцию. На этом фоне выросло как разочарование, так и раздражение по поводу того, что нынешний глава государства, имея в своём распоряжении огромные финансовые ресурсы – за время его правления доходы только бюджета от экспорта углеводородов превысили 2 трлн долл., больше годового ВВП России – и практически неограниченную #власть, выстроил громоздкую и коррумпированную государственную систему, которая, как показала первая же встряска, реально не работает.

С другой стороны, самые разные люди, прежде не интересовавшиеся политикой, «аполитичные», нынче стремительно политизируются. Причём в направлении, противоположном сложившемуся путинскому авторитаризму. Они теперь хотят, чтобы их мнение тоже учитывалось при принятии важных государственных решений и видят механизм такого учёта в развитии демократии в России. Попахивает «Перестройкой 2.0», однако. Она ведь тоже начиналась с требований демократизации власти…

Наконец, съёжившийся сегмент сторонников нынешнего президента в настоящее время состоит из нескольких практически не связанных друг с другом подсегментов, лишенных общей идеологии. И в основном, объединённых вокруг текущего хозяина Кремля главным образом сиюминутными, конъюнктурными или вовсе шкурными интересами. Вероятно, в случае возникновения массовых протестов эти люди не впишутся в поддержку действующего президента. Хотя, возможно, используют любую возможность присоединиться к победителю.

В общем, утрата массовой, идейно обоснованной и оттого прочной электоральной поддержки – это и есть самая тяжёлая потеря для любого политика. Которому остаётся либо уходить, либо мухлевать. Владимир #Путин тут, похоже, не исключение. И, кажется, уже всем понятно, какой путь он выбрал.

Как полагаете, к чему это приведёт?