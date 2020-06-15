Турция начала операцию «Коготь орла» против курдов в пещерах Ирака

15.06.2020, 6:08, Новости дня

В Ираке проводится операция против Рабочей партии Курдистана, сообщило минобороны Турции.

Ведомство сообщило, что «операция «Коготь орла» началась», передает ТАСС.

Авиация Турции «обрушивает пещеры на головы террористов». Атакованы позиции курдов на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT и Reuters.

«Аль-Арабия» сообщает, что ВВС Турции сбросили около 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар.