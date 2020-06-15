В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

15.06.2020, 5:55, Новости дня

Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в Амурской области отменили двухнедельную самоизоляцию для приезжающих.

В Крыму с этого дня для жителей региона и Севастополя начинается курортный сезон, а с 1 июля поселиться в санаториях и гостиницах смогут и россияне, приехавшие из-за пределов полуострова. Кроме того, уже сейчас открываются детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников и солярии.

В Петербурге сегодня заработают библиотеки, парикмахерские и бани, а также фотостудии и мебельные магазины. Возобновляются и тренировки в спортклубах, снова действуют льготные и бесплатные проездные в пригородных автобусах и поездах, сообщает телеканал "Россия 24".

В Подмосковье возвращаются к обычному режиму работы стоматологические клиники, активированы социальные карты, сняты ограничения для такси и каршеринга.