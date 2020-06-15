 

Возобновлены поиски экипажа катера “Тихий”

15.06.2020, 5:55, Новости дня

Поиски экипажа катера "Тихий" возобновились на Камчатке. К месту происшествия отправилось судно со спасателями вместе с оперативно-следственной группой регионального управления МВД. Планируется, что сегодня удастся обследовать Авачинскую бухту и ее берега.

Катер "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте в ночь на воскресенье, пропали четыре члена экипажа, напоминает ТАСС. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / “Коммунисты России” хайпанули на нарушении режима самоизоляции

28.04 / Столичные школьники не будут учиться до 11 мая

10.04 / В мире: Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

08.05 / Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище»

11.06 / Вакарчук уходит из Верховной Рады

17.04 / Лукашенко поручил возобновить учебу в школах

28.04 / Мадуро назначил нового министра нефти Венесуэлы. США считает его наркоторговцем

13.06 / В мире: Суд в Гааге готовит для США страшное будущее

11.05 / Два клуба украинской Премьер-лиги возобновляют тренировки

19.04 / Находящееся на площади Немцова в Праге посольство России меняет адрес – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска