Ученые рассказали о пользе жасминового чая для организма человека

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15.06.2020, 5:53, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ свойств цветков жасмина, используемых в качестве добавки к чаю. Согласно его результатов, исследователи информировали о широком спектре позитивного влияния растения на человеческий организм.
Говоря о жасмине как о добавке, специалисты отметили, что цветки можно добавлять не только к традиционному зелёному чаю – растение прекрасно сочетается и с разными видами белого и черного чая. Примечательно, что, в зависимости от разновидности основного напитка, дополнение может давать эффект с разными нюансами. Объясняется это богатым химическим составом жасмина из эфирных масел, растительного белка, аминокислот и минералов. Общим же достоинством для всех видов является очень малая калорийность, не превышающая 3 ккал на одну чашку, но при условии отсутствия подсластителей – сахара, сиропа или прочих. Ученые также напомнили, что польза заварки сохраняется при условии использования воду, температура которой не превышает 80оС.

Отдельно специалисты упомянули о пользе сочетаний жасмина с разными сортами чая. Так, при добавлении цветков растения к черному чаю, напиток обладает тонизирующими свойствами и может стать альтернативой кофе в этом аспекте. Хорош такой чай в холодное время года для согревания, а также как эффективное средство против ОРВИ и проблем с пищеварительной системой.

В свою очередь, сочетание жасмина с зеленым чаем обладает еще более позитивным эффектом. В частности, он заключается в мощном антиоксидантном влиянии. Кроме того, такой напиток выводит шлаки и токсины из организма и пополняет его дополнительной энергией. Омолаживающий же эффект стал причиной большого пристрастия знаменитых персон всего мира к зелёному чаю с добавлением жасмина.



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