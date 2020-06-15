 

“Он был тогда уже больной”: Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова

15.06.2020, 5:42, Разное

Трагедия, приключившаяся из-за того, что актер Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, задела звезду отечественного шансона Любовь Успенская. При этом певица выразила поддержку не близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, а виновнику аварии.

Успенская намерена использовать все доступные ей ресурсы для того, чтобы поддержать Михаила Ефремова. По данным “Пятого канала”, артистка планирует создать соответствующую петицию, а также привлечь к данной ситуации коллег по цеху: Надежду Бабкину, Владимира Винокура и Льва Лещенко.

Успенская убеждена, что Ефремова необходимо не сажать в колонию, а лечить от алкогольной зависимости. Певица заверила, что обратила внимание на плохое моральное состояние актера в театре “Современник” на его спектакле. “Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной”, – поведала Успенская. По словам звезды, Ефремов лично признавался ей в том, что страдает от депрессии, в том числе из-за кончины Галины Волчек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июн 2020 в 2:36 PDT

Напомним, что актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии 8 июня. Артист сел пьяным за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате случившегося погиб курьер Сергей Захаров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Мнение: Удар по встречке

14.06 / Мнение: Леонтьев заступается за Ефремова – “а если бы Высоцкий так человека убил?”

30.05 / Арзамасова и Мельникова из “Папиных дочек” поговорили о причинах закрытия ситкома

13.05 / “Все изменилось к лучшему”: Принцы Гарри и Уильям восстановили отношения ради отца

04.05 / “Помираю что ли?”: у Башарова диагностировали отклонение

12.06 / Личное: Читающие стринги Седоковой

12.06 / Мнение: Симулякр вместо переговоров

12.04 / Личное: Две полоски от покойника

05.06 / Так похожи! – сестра Димы Белана поразила своей красотой

15.04 / Коронавирус реально обнаружить в человеческих фекалиях до проявления симптомов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска