“Он был тогда уже больной”: Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова

15.06.2020, 5:42, Разное

Трагедия, приключившаяся из-за того, что актер Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, задела звезду отечественного шансона Любовь Успенская. При этом певица выразила поддержку не близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, а виновнику аварии.

Успенская намерена использовать все доступные ей ресурсы для того, чтобы поддержать Михаила Ефремова. По данным “Пятого канала”, артистка планирует создать соответствующую петицию, а также привлечь к данной ситуации коллег по цеху: Надежду Бабкину, Владимира Винокура и Льва Лещенко.

Успенская убеждена, что Ефремова необходимо не сажать в колонию, а лечить от алкогольной зависимости. Певица заверила, что обратила внимание на плохое моральное состояние актера в театре “Современник” на его спектакле. “Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной”, – поведала Успенская. По словам звезды, Ефремов лично признавался ей в том, что страдает от депрессии, в том числе из-за кончины Галины Волчек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июн 2020 в 2:36 PDT

Напомним, что актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии 8 июня. Артист сел пьяным за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате случившегося погиб курьер Сергей Захаров.