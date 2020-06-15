“Мы голодаем”: застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание

15.06.2020, 5:42, Разное

Актриса Юлия Высоцкая уже много лет счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским. На время карантина влюбленные закрылись в загородном особняке, где развлекаются, как могут.

Знаменитость призналась, что много времени проводит на кухне. По ее словам, муж не заставляет любимую торчать у плиты – активно кулинарничать звезда решила сама. Артистка отлично готовит, так что нередко супруги переедают. Как призналась Юлия Высоцкая, она печет булки даже по ночами. Такой праздник живота приходится чередовать с голодовкой.

“Но мы запойные – если мы едим какую-то еду, то это длится, например, неделю”, – откровенничает акриса.

От такого изобилия немудрено растолстеть, так что пиры сменяются интенсивными тренировками и строгой диетой

“Я действительно много занимаюсь спортом, а еще мы голодаем”, – поделилась с фанатами Юлия Высоцкая.

О том, как звездное семейство проводит карантин, актриса рассказала в передаче “Сегодня вечером” на Первом канале.

Стоит отметить, что в семействе Кончаловского и Высоцкой действительности серьезно относятся к еде. Так, в преддверии пандемии и всероссийского карантина великий режиссер посоветовал россиянам запастись консервами на три месяца.

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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 13 Июн 2020 в 1:27 PDT