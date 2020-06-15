Граната взорвалась в жилом доме на Украине

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15.06.2020, 5:30, Новости дня

В результате взрыва гранаты в жилом доме в Одесской области Украины пострадали пять человек, сообщила местная полиция.

Полиция сообщила, что «трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5». Они начали разбирать гранаты, из-за чего «произошел взрыв».

Пострадали не только сами мужчины, которые принесли гранаты, но и «две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе». Они «получили осколочные ранения конечностей», передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла две гранаты.

Напомним, на Украине нередко происходят инциденты с гранатами, которые приводят к гибели или ранениям людей.

В мае в Киеве мужчина пригрозил взорвать гранату после того, как его попросили надеть маску.



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