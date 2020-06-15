 

Кулеба хочет, чтобы дипломат и бизнесмен “говорили на одном языке”

15.06.2020, 5:28, Новости дня

Дипломаты и бизнесмены должны работать вместе. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил “Укринформу” в интервью, опубликованном 14 июня.

“В дипломатии одним из дискредитированных [слов] является термин “экономизация дипломатии”… Ключевое – чтобы дипломат и бизнесмен говорили на одном языке. Чтобы когда бизнесмен обращается к дипломату и говорит, что нужно в этой стране получить, условно, сертификат Е130, чтобы украинская продукция могла выйти на рынок этой страны, то дипломат должен понимать его с полуслова”, – сказал министр.

Он отметил, что дипломату важно заранее знать, “кому ему звонить в Киев, с кем разговаривать”, чтобы это не был “звонок в бездну”.

“То есть первоочередной вопрос – наладить процессы таким образом, чтобы украинские компании видели, что их проблемы с выходом на внешние рынки решаются; чтобы иностранный инвестор был доволен тем, как государство Украина относится к его инвестициям уже с первых контактов с Украиной еще за границей, в лице украинского дипломата”, – объяснил Кулеба.

В марте, занимая должность вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции, Кулеба заявлял, что Украине следует больше заниматься другими направлениями сотрудничества, помимо европейского. Приоритетным регионом для Украины он назвал Азию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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