 

Раненный в ходе беспорядков в Лас-Вегасе полицейский оказался парализован

15.06.2020, 5:08, Новости дня

Полицейский Шэй Микалонис, которому выстрелили в голову в ходе беспорядков в американском Лас-Вегасе, парализован, сообщила его семья.

Микалонис «остается на аппарате ИВЛ», он находится в сознании, но у него «парализовано тело от шеи, он не может говорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на KSNV.

В полицейского стрелял 20-летний Эдгар Саманьего. Его задержали по подозрению в покушении на убийство полицейского и незаконное использование оружия.

Напомним, Микалонис был ранен в голову в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейский получил ранение во время разгона толпы протестующих.



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