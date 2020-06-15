«Приезжаю — и радость бьет фонтаном!»

15.06.2020, 5:06, Разное

Петербург готовится к открытию туристического сезона.

В городе на Неве началось ослабление карантинных ограничений. Уже в конце июня власти Петербурга обещают открыть навигацию по рекам и каналам, разрешить доступ в музеи и дворцово-парковые ансамбли. «Новая» узнала у первых туристов, чем они заняты в городе, в котором пока еще все закрыто.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Анна и Михаил. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Анна и Михаил (Московская область)

Приехали в Петербург в эти праздники на три дня, на машине. Мы из Химок и это наша первая совместная поездка. Наши отношения начались на удаленке: в интернете, по фотографиям нас познакомили друзья. Поэтому теперь, когда есть какая-то возможность встретиться – мы встречаемся. Выезжали в прошлом месяце на природу, надеемся, что штраф нам не выпишут.

«Галопом по Европам» планируем посмотреть центр и известные достопримечательности. Сожалеем, что в праздники все пока еще закрыто. Не удастся посмотреть выставки, музеи. Мы без детей, без собачки. Всех своих оставили дома – пятеро детей не захотели поехать в Петербург.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Елена. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Елена (Ленобласть)

Не могу жить без прогулок в центре. Не выбиралась сюда три недели. Приезжаю — и радость бьет фонтаном! Каждый дворик здесь дышит. Я раньше работала реставратором зданий — смотрю на город и меня не остановить. Вот с подругой в Казанский собор зашли и свечки за здравие поставили. У меня дочка Анастасия работает над вакциной в РУДН: я знаю, как люди умирают и как они болеют. Она сказала: «Мама сиди дома и самоизолируйся». Говорит, что переболеем все, но лучше это сделать, когда больницы будут менее нагружены. Вторая дочка — Вика — работает педагогом и организовывает детские праздники. Сейчас, к сожалению, без работы осталась.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Юрий. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Юрий (Самара)

Я почти всю жизнь дальнобойщиком работаю. У меня все знакомые путешествуют, а тут ты тоже путешествуешь, но за это еще и деньги платят. Люблю рассматривать картины, вот и пришел к сувенирам у канала Грибоедова. В Петербург приезжаю с 90-х годов. С работой во время коронавируса проблем нет, нас дальнобойщиков не трогают.

Я нисколько не боялся заболеть. Потому что чувствую и вижу, что те люди, которые боятся коронавируса — быстрее им же и заболевают. Я вообще частично не верю, что вирус существует. Но даже если и так, маски нас не защитят. Можно заразиться через телефон, через компьютер… Я слышал эти предсказания еще 20-30 лет назад, что человеку смогут занести вирус через технику. Похоже, это уже пришло.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Сергей и Наталья. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Сергей и Наталья (Екатеринбург)

Мы вот только приехали и пошли гулять. Сейчас в планах посетит весь центр. Хотим увидеть Лахта Центр, Кронштадт, Петергоф. Мы работаем на производстве эластомеров. Делаем поливочные шланги, например. Сейчас мы в отпуске. Нас не отправляли на удаленку, потому что это необходимое производство. Перед поездкой на всякий случай уточнили действительно ли сняли «железный занавес» между Екатеринбургом и Петербургом.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Павел, Олеся и их сын Данила. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Павел, Олеся и Данила (Москва)

Мы поехали при первой возможности в Питер. Чего сидеть дома-то! Я так вообще не сидел, каждый день на работу ходил. У меня свой бизнес – рекламное агентство, поэтому коронавирус меня особо не коснулся. У нас еще один ребенок в Москве остался. Он занимается спортивной гимнастикой и учится. Уже два с половиной месяца он сидит дома и ничего не делает. Мы приехали к вам подышать свежим воздухом без ограничений. У нас здесь много друзей, хотим со знакомыми на катере покататься. Не первый раз в Петербурге, поэтому планируем поехать в Сестрорецк. В этот раз добрались быстро по новой трассе всего за шесть часов.

Очередь в магазин Zara на Невском проспекте. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Андрей и Юля. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Андрей и Юля, Москва

У нас в Петербурге завтра свадьба. Надеялись, что будут запускать в ЗАГС хотя бы с близкими родственниками. Но как-то все у вас очень плохо. Специально приехали в Петербург, планировали свадьбу за полгода еще до коронавируса. Любим этот город: здесь началась наша история — сюда была первая совместная поездка. Конечно, планировали, что родственники будут с нами. И добивались этого в течение нескольких недель — писали и в правительство Петербурга и губернатору Беглову во «ВКонтакте». Закончилось тем, что нас добавили в черный список!

Почему в маршрутке можно ездить, а родственникам на церемонии присутствовать нельзя?

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» Наталья. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Наталья, Москва

Петербург — это близко, удобно и транспорт ходит хорошо. Добиралась я на поезде. Сегодня утром приехала. Погуляли у канала Грибоедова, Казанского. Без маски уже давно хожу, поскольку подозреваю, что переболела.

Я работаю строителем, и когда была в Москве не сидела дома. У меня у родственников из восьми человек все переболели. Но в легкой форме. Я вызывала врача, однако все два теста оказались отрицательными. А потом через три недели обнаружили антитела к коронавирусу.

Записала Елизавета Антонова

— для «Новой»