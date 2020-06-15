Мнение: Если человек растет среди людоедов…

15.06.2020, 5:05, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

26 мая 2010 года (среда)

Ровно полгода, как суд объявил меня преступником. Ровно полгода несвободы, которую я прошел по маршруту: тюрьма, одиночная камера – тюрьма, общая камера – этап – колония–поселение. При этом колония-поселение фактически превращена в колонию общего режима, потому что моё «жизненное пространство» – это «жилая зона».

***

Максим О., переведенный в Дигитли из Пановки, задержался здесь ненадолго. Сегодня Мамадышский райсуд вынес в отношении него постановление о смене режима содержания с колонии–поселения на колонию общего режима. Администрация нашей колонии может отчитаться перед «корпоративным братством», что свою задачу выполнила – «опустило» Максима в «обиженные».

А вот девушку, утверждавшую, что сотрудник ФБУ КП-17 склонял её к половым отношениям, отправить в колонию общего режима не удалось. Пока не удалось. Рассмотрение дела отложили. Чтобы заслушать еще и свидетелей.

От неё-то и узнали о подробностях рассмотрения дела Максима. Процесс длился минут пять. Судья даже не стал выполнять формальностей и вынес решение, не утруждая себя удалением в совещательную комнату. Беспредел? Беспредел!

***

Приезжал тесть. Срочно понадобился документ о том, что я не возражаю против выезда Булата на отдых за пределы России. Конечно, не возражаю!

27 мая 2010 года (четверг)

Лену Б-ву снова повезли в Мамадыш, на рассмотрение представления о замене колонии–поселения на колонию общего режима. Это уже второй судебный день. Накануне процесс получился «забавным». Девушка пожаловалась, что в колонии не выполняется требование УИК о том, что осужденные «имеют право на вежливое обращение».

– В чем это выражается? – уточнил судья.

– В том, что к нам постоянно обращаются на «ты», грубят, обзываются…

– Ты что врёшь, Б-ва? Кто тебе, сука, тыкает? С тобой очень вежливо обращаются, – вмешался сотрудник ФБУ КП-17, вызванный в суд для дачи свидетельских показаний и оставшийся в зале после выполнения своего гражданского долга.

Судья даже не посчитал нужным сделать замечание разнервничавшемуся свидетелю.

А сегодня суд вынес постановление о смене режима Б-вой. В «жилую зону» её уже не привели. Сразу после возвращения из Мамадыша поместили в карантинную камеру, где она будет дожидаться этапирования вначале в тюрьму, а оттуда уже в колонию общего режима. Если, конечно, кассационная инстанция не отменит постановление Мамадышского райсуда.

***

Геннадий Павлович Мамонтов приходил в штаб колонии. Пересеклись.

– Надо выходить отсюда. Любой ценой выходить. На воле такие интересные времена начинаются… – сказал Мамонтов.

– Нет, Геннадий Павлович, любой ценой мне не надо – возразил я. – «Любой ценой» мог бы и не попадать сюда.

Можно было склонить голову, покаяться и отделаться штрафом. Только каяться мне не за что. А уж тем более гнуть шею не могу себе позволить. Надеюсь только на Верховный Суд России.

А еще Геннадий Павлович «порадовался» за федерального судью Газизову, которая вынесла ему приговор, а сейчас оказалась в «списке Магницкого» – нерукопожатных в США (в том смысле, что сотрудники посольства не будут с ними прощаться за руку, вручая визу на въезд в США). Список этот опубликовала «Новая газета». Мамонтов ее выписывает. Получил свежий номер газеты, порадовался, что жизнь налаживается.

28 мая 2010 года (пятница)

Погода испортилась. Весь день моросит дождь. Ещё день-другой такой погоды и Дигитли снова окажутся оторванными от Большой Земли.

***

Накануне в колонии появился новый арестант. Ренат из Мамадыша. По ст.116 УК РФ («побои») его приговорили к… 15 суткам лишения свободы.

Ренат сразу оказался в центре внимания местных остряков:

– Ренат! Ходатайство об УДО будешь писать?

– Это у тебя пятая трудовая четверть? Две недели трудового лагеря?

– На пару недель бы раньше, успел бы на посевную.

– Капусту-то посажать успеет ещё. Без суда и следствия. Отыграешься! Капусте и адвокатов не дают. Сажай – не хочу!

Вообще-то это идиотизм. Вроде бы всего 15 суток, а всё равно судимость.

***

Отнёс в спецчасть целую кипу заявлений: одно – начальнику колонии, три – спецпрокурору Микеркину.

Кашапову предложил создать самодеятельную организацию осужденных «Закон и порядок», которая займется «формированием правовой культуры и ликвидацией правовой безграмотности» осужденных, «путем изучения базовых норм российской правовой системы».

А Микеркина «попросил» принять меры прокурорского реагирования и вынести предписания об устранении нарушений российского исправительного законодательства, «имеющих место быть» в ФБУ КП-17.

***

После 22.00, когда инспектора обходят спальные помещения, выключают свет и желают осужденным спокойной ночи, оставляя дежурное освещение, мало кто засыпает сразу. Вспыхивают беседы о том о сем. Как правило, ни о чем, пустой трёп из серии «если бы да кабы» или «а хорошо бы если бы…».

Вчера кто-то громко, на всю секцию произнёс:

– Спите, зэки, дорогие, ваших баб е@ут другие.

И началось! О том, что все женщины бляди, что никто никого не ждёт, что при возможности любая женщина изменит.

В разговор не вмешивался. Просто слушал. Пока всё это не надоело:

– Эх, пацаны, – говорю – как же вам не повезло в жизни, что среди ваших знакомых девчонок одни шалавы.

– Да все они такие – возразили мне чуть ли не хором.

– Если человек вырастет среди людоедов, будет общаться только с людоедами, он будет убежден, что в мире живут одни людоеды. Это не я придумал. Был такой умный дедок по имени Карл и по фамилии Маркс, который ещё в те времена, когда не было ни мобил, ни кампов, ни телевизоров, вывел закон, что «бытие определяет сознание». Хотя на Руси этот закон бытия и раньше знали. На подсознательном уровне. Потому и говорили: «с кем поведешься, от того и наберешься».

Не знаю, убедил ли я кого-нибудь в ошибочности из представлений о женской половине человечества, но продолжать разговор не видел смысла:

– Ладно, пацаны, спокойной ночи… – миролюбиво произнес я и, отвернувшись к стенке, вскоре уснул. Уснул в надежде, что мне приснятся мои жена и сын, которые воспринимаются мною как одно целое, которое не возможно представить друг без друга, а меня – без них. Потому что они – часть меня, часть моего сознания, часть моей души…

29 мая 2010 года (суббота)

Несмотря на субботу, утренний развод традиционно начался со слов:

– Свинарник – Муртазин…

Упорные! Понимаю, что это не инициатива Кашапова. Но нельзя же так топорно выполнять просьбы-поручения.

События развивались так.

14 мая начальник колонии провел заседание комиссии профучета. Тут же вывесили мою фотографию на стенде «профилактический учет», окончательно признав, что я «склонен к дезорганизации». (Между прочим, «дезорганизация» – это статья УК. Со сроком наказания до 5 лет лишения свободы за «насилие или угрозу применения насилия с целью воспрепятствования исправлению осужденных»). У меня нет другого выхода, как обратиться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статьям 129 и 130 УК РФ. Потому что утверждение, что я «склонен к дезорганизации» – это клевета и оскорбление.

17 мая меня перевели на должность «разнорабочий свинарника», заведомо зная, что работать в свинарник я не пойду.

Но потом у них произошла какая-то заминка. И отыграть назад (вернуть меня в баню) не могут, и пойти дальше (закрыть в ШИЗО и направить в суд представление о заме колонии-поселения на колонию общего режима), видимо, тоже что-то мешает.

Так или иначе, но это становится похожим на фарс: каждое утро меня «разводят» в свинарник и каждое утро, вот уже двенадцать (!) дней вместо свинарника возвращаюсь в барак.

***

Весеннее обострение болей спины в этом году припозднилось. И затянулось. Уже третью неделю чертовски болит спина. «Диклофинакс», в былые времена снимавший боли за два–три дня, нынче не помогает. Промучившись неделю, обратился с письменным ходатайством о приеме у невропатолога. Жду уже почти десять дней. Безрезультатно. Видимо, для того, чтобы тебя повезли на прём к специалисту в больницу, надо сдохнуть. Или быть очень близко к этому.

***

Ещё в прошлую пятницу планировалось официальное открытие новой столовой. Вообще-то торжественную церемонию открытия можно было провести и раньше, но ждали начальника УФСИН РФ по Татарстану. Не дождались. Из-за ДТП, в результате которого погибли три офицера ФБУ КП-17, визит высокопоставленного чиновника был отменен. Но руководство колонии не теряет надежды, что визит всего лишь отложен. Поэтому и повременили с открытием столовой.

Фотография отсюда