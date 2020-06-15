На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину

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15.06.2020, 4:43, Новости дня

Под колесами скорой помощи погибла женщина. Авария случилась на Носовихинском шоссе у дома 21 (восток Москвы). Водитель скорой сбил женщину-пешехода, потом врезался в иномарку.

Женщину отвезли в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась.

На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Движение транспорта ограничено: по полосе в каждую сторону, сообщает Госавтоинспекция в Twitter.



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