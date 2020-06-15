 

Трамп обвинил СМИ в игнорировании «леворадикального переворота в Сиэтле»

15.06.2020, 4:30, Новости дня

Американские СМИ сознательно уделяют мало внимания ситуации в Сиэтле, где демонстранты создали так называемую Автономную свободную зону Капитолийского холма, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, «как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле». По словам Трампа, «это делается очень даже намеренно». Президент США считает, что СМИ не хотят привлекать внимание к «слабости и некомпетентности в политическом плане», о которых свидетельствует ситуация в Сиэтле.

«Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Напомним, центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифа», включая здание мэрии и полиции. Захваченные здания и прилегающие улицы манифестанты объявили Автономной свободной зоной Капитолийского холма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / ГИБДД решила использовать новый метод проверки водителей на трезвость

11.05 / Капитан “Спартака”: досрочное завершение сезона – не выход, пока есть шансы догнать “Зенит”

01.06 / Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов

26.05 / При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека

07.05 / Эмир Катара предложил Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

30.05 / Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

28.04 / Нерабочие дни продлят до 11 мая, но при строгом соблюдении ограничительных мер

17.05 / Главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

09.06 / Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

14.06 / Стрельба произошла в Атланте на фоне беспорядков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска