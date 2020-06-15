“Лучше жуй, чем говори”: Боню облили помоями из-за слов о “спасении” Ефремова погибшим водителем

15.06.2020, 4:25, Разное

Весьма спорное заявление экс-участница шоу “Дом-2” опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Виктория Боня отметила, что увидев Сергея Захарова, поняла, что он светлый человек. А вот, посмотрев на Михаила Ефремова, осознала, что он просто умирает.

Она выразила надежду на то, что артисту хватит мудрости понять, что своей смертью спас его. “Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого как Ефремов”, – считает теледива.

Россияне отреагировали на слова Виктории Бони резко негативно. В комментариях в Сети они возмутились такой точке зрения звезды телестройки. “Как говорится: “лучше жуй, чем говори”, “Это что еще за заявление?”, “Похоже, наша богема сошла с ума”, – облили помоями в комментариях светскую львицу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Ноя 2018 в 6:40 PST

Напомним, трагедия произошла ночью 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Актер был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Также Михаилу Ефремову запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.