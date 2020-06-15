 

“Лучше жуй, чем говори”: Боню облили помоями из-за слов о “спасении” Ефремова погибшим водителем

15.06.2020, 4:25, Разное

Весьма спорное заявление экс-участница шоу “Дом-2” опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Виктория Боня отметила, что увидев Сергея Захарова, поняла, что он светлый человек. А вот, посмотрев на Михаила Ефремова, осознала, что он просто умирает.

Она выразила надежду на то, что артисту хватит мудрости понять, что своей смертью спас его. “Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого как Ефремов”, – считает теледива.

Россияне отреагировали на слова Виктории Бони резко негативно. В комментариях в Сети они возмутились такой точке зрения звезды телестройки. “Как говорится: “лучше жуй, чем говори”, “Это что еще за заявление?”, “Похоже, наша богема сошла с ума”, – облили помоями в комментариях светскую львицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Ноя 2018 в 6:40 PST

Напомним, трагедия произошла ночью 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Актер был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Также Михаилу Ефремову запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Мнение: Оказывается, генетически половина армян – из Месопотамии, другая половина – самарские волжане

01.05 / Данные врача Проценко о смертности от коронавируса вызвали вопросы

24.05 / Индийских пограничников обезоружили и задержали китайские военные

11.04 / Собянин ввел в Москве цифровые пропуска

12.04 / Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение сразу после выписки из больницы

28.05 / Политика: Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

04.06 / Неутешительный сценарий: экономике предрекли большие проблемы из-за второй волны коронавируса

19.05 / Мнение: Берегите свои шпалы на петлицах – если фашист не увидит в вас человека, то увидит полковника

09.06 / Секретный пакет

12.04 / В США доказали возможность определять биологический возраст человека по бактериям в кишечнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска