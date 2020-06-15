 

Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

15.06.2020, 4:25, Разное

На днях Яна Поплавская опубликовала семейные кадры, на которых впервые была запечатлена ее внучка. Остается только гадать, скрывала ли актриса свою родственницу на самом деле.

У радиоведущей двое сыновей – 34-летний Клим и 23-летний Никита. Многие поклонники отмечают, что парни очень уж похожи на звездную маму. Новое фото, которое Яна выставила в личном блоге, шокировало верных фанатов актрисы. Поплавская показала семью старшего сына. В центре фотографии оказалась маленькая Варвара, которая приходится советской ведущей внучкой.

“Мои Клим, Варя, Женя Поплавские! Я уже поняла, что имя Женя это часть семейной истории нашей семьи, но секрет не разгадала. Старший сын теперь шутит “Мам, у тебя Старый сын”, – так подписала семейную фотографию актриса.

Позже выяснилось, что Поплавская получила “уже готовую красивую девочку Варю”. По словам Яны, Варвара – дочь Евгении Поплавской от предыдущих отношений. Но стоит отметить, что этот факт никак не отражается на трогательных и теплых узах семьи Поплавских.

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Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 13 Июн 2020 в 1:35 PDT

Напомним, что отношения старшего сына актрисы претерпевали и кардинальные изменения. Известно, что Клим и Евгения расписались в 2015 году, однако три года спустя пара заявила, что подала на развод. Но, к счастью, за время бракоразводного процесса режиссер и его избранница одумались. В 2020 году бывшие супруги решили дать друг другу еще один шанс.



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