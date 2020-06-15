В Иране число жертв COVID-19 впервые за два месяца превысило 100 человек в день

15.06.2020, 4:15, Новости дня

В Иране за сутки зарегистрировали 107 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июня на брифинге сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, информирует IRNA.

По ее данным, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в стране стали 8837 человек.

“За последние сутки выявлены 2472 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 187 427 человек”, – сказала Лари.

От COVID-19 официально вылечились 148 674 человека, отметила спикер ведомства.

Al Jazeera подчеркнула, что за сутки в Иране умерло более 100 человек впервые за последние два месяца.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, за все время пандемии в мире инфицированы 7,8 млн. человек, жертвами COVID-19 стали 430,5 тыс., выздоровели 3,7 млн.