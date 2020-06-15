 

Бастовавшие в оккупированном Антраците шахтеры поднялись на поверхность

15.06.2020, 4:15, Новости дня

14 июня рабочие шахты “Комсомольская” в оккупированном Антраците прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Об этом сообщил в Twitter паблик “Колывано-Бджолария”.

“По версии властей “ЛНР”, ублюдочных сливных бачков, а также местных пропагандонов, это все агенты СБУ”, – иронизирует автор твита.

Репост! Нагора шахтеры ш. Комсомольская. По версии властей ЛНР, ублюдочных сливных бачков, а также местных пропагандонов -это все агенты СБУ. Посмотрите как их встречали, видимо, тоже агенты СБУ пос. Дубовский, как эти агенты СБУ имитируют эмоции, шатая ЛНР. Посм. до конца pic.twitter.com/EJZ527zub1

— Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) June 14, 2020

Как сообщил Telegram-канал “Луганский инсайд”, 12 июня главарь группировки “ЛНР” Леонид Пасечник пообещал немедленно погасить все долги перед шахтерами за апрель, а также дал указание “правоохранительным органам” о запрете уголовного преследования бастовавших и членов их семей.

Протест продолжался с 5 июня. Под землей находилось 119 шахтеров. В подконтрольных боевикам СМИ забастовка не освещалась.

Газета The Washington Post писала, что долги по зарплате рабочим шахт на не подконтрольной украинскому правительству территории возникли из-за сокращения вывоза угля в Россию на 75%, что, в свою очередь, связано с падением мирового спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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