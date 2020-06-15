Фигуранта дела о взятке в $6 млн отстранили от работы в киевской налоговой

15.06.2020, 4:15, Новости дня

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве Николай Ильяшенко, который проходит по делу о взятке в $6 млн для руководства антикоррупционных органов Украины, отстранен от исполнения обязанностей. Об этом 14 июня сообщила в Facebook пресс-служба ГНС.

“13 июня председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыл дисциплинарное производство и отстранил от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко”, – сказано в сообщении.

Чтобы установить причины и условия, которые способствовали вероятному коррупционному проступку Ильяшенко, назначена тематическая проверка столичной налоговой, добавили в пресс-службе.

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12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации “Цензор.НЕТ”, деньги должны были стать “благодарностью” за закрытие дела владельца фирмы Burisma, экс-министра экологии Украины Николая Злочевского. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО “Реал Банк”, и легализации этих денег.

Задержаны, помимо Ильяшенко, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова и юрист компании Burisma Андрей Кича.

Журналист Юрий Бутусов называл Ильяшенко “двигателем” сделки о взятке, по его данным, переговоры с посредником проходили в рабочем кабинете налоговика. На парковке налоговой подозреваемых задержали.