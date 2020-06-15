 

Комплексы ПВО «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников

15.06.2020, 4:08, Новости дня

В Сирии комплексы ПВО «Тор» сбили свыше 45 беспилотников, сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Речь идет о беспилотниках кустарного производства, которые используются боевиками, пишет «Национальная оборона».

В Сухопутных войсках «Тор» – основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. «Тор» в Сирии работает во взаимодействии с С-400 и «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

Леонов сообщил, что «разрабатывается модификация «Тор–М2» на специализированном колесном шасси», которая сможет «преодолевать водные преграды вплавь». 

Кроме того, «Тор–М2ДТ» направят в Арктику и на Крайний север, что имеет «огромное значение», учитывая интерес к региону других стран.

«Тор–М2» будут поступать в российские войска до 2027 года. Минобороны и завод «Купол» подписали в 2019 году контракт на 100 млрд рублей.



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