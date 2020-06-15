Мнение: Путин про расизм

15.06.2020, 3:50, Разное

В программе «Москва. Кремль. Путин», оказывается, Путин высказался и про расизм. Типа врезал правду-матку, сказав, что на Западе расизм привел к сносу памятников и беспорядкам.

Так и сказал Путин: «Это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы» (отсюда).

Я что-то пропустил? Протесты и беспорядки в США и Европе вспыхнули из-за того, что больные чернокожие требуют, чтобы их лечили чернокожие врачи? Или все-таки из-за ущемления прав чернокожих?

Фотография отсюда