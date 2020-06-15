Коронавирус унес еще 53 жизни жителей Москвы

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15.06.2020, 3:30, Новости дня

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице скончались еще 53 пациента с коронавирусом. В результате общее число летальных исходов в мегаполисе достигло 3334.

РИА Новости напоминает, что накануне сообщалось о 50 пациентах, умерших в Москве в результате инфицирования коронавирусом нового типа.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 7,7 миллиона человек, около 430 тысяч заболевших умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, скончались 6 948, передает ТАСС.



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