 

Борт “Почты России” благополучно совершил экстренную посадку

15.06.2020, 3:30, Новости дня

В аэропорту подмосковного Жуковского после почти трехчасовой выработки топлива благополучно совершил экстренную посадку самолет "Почты России". Пострадавших нет

Как сообщалось, вскоре после полуночи самолет вылетел из Жуковского в Якутск. Спустя некоторое время после взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей, и экипажем было принято решение о возвращении в аэропорты вылета, напоминает ТАСС.

Самолет "Почты России" Ту-204 летает под флагом авиакомпании "Авистар-Ту", специализирующейся на грузовых перевозках.



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