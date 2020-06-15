Голосование по поправкам в Конституцию начинается для россиян за границей

15.06.2020, 3:30, Новости дня

Граждане России, находящиеся за рубежом, с 15 июня могут проголосовать по поправкам в Конституцию, следует из календарного плана ЦИК.

В 144 государствах будут открыты 250 участков для голосования, передает РИА «Новости».

Голосование за пределами РФ должно начинаться не ранее чем за 15 дней до дня голосования в самой России.

С понедельника также начнется голосование граждан, живущих за рубежом и находящихся в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено.