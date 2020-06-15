Мнение: Небольшое хобби древнейших народов

15.06.2020, 3:18, Разное

Большой ажиотаж вызвали вчерашние фотографии статуи Геракла на иранской горе. Много комментариев содержания — "очевидно, это новодел, фейк, подделка". Такие реплики, в первую очередь, как и прочая конспирология — симптом безграмотности. Их авторы не имеют в своем кругозоре: общей картины мировой истории, географии, а также экономики и производительности рабовладельческого труда и языческих религий.

Древнеегипетские пирамиды, которые на виду не один век торчат, тоже подбросили, фейк? А, вспомнила, их же инопланетяне построили.

Короче. Большинство древних народов страдало гигантоманией. И всю энергию, которую мы сегодня направляяем на ругань в интернетиках, использовало для масштабных строительных работ. Особенно производительных под щелканье кнута. Пирамиды египтян. Пирамиды майя. Стоунхендж (а также множество других менгиров, дольменов и кромлехов). Идолы острова Пасхи. Головы Немрут-Дага. Петроглифы пустыни Наска (а также множества других мест). Пещерные храмы Аджанты. Подземелья и пещеры Каппадокии. Вот что может сделать человек, если правильно спланировать субботник!

Персы, в ареале которых стоит этот Геракл, тоже не расслаблялись. Та самая Бехистунская гора, на которой он высечен, с давних пор использовалась ими как место для создания мемориальных всяких штук в память своих правителей.

Самое знаменитое там — "Бехистунская надпись" Дария I шестого века до н.э. Она находится на высоте 105 метров от дороги. длиной в 22 метра и высотой в 7 метров.

Самое главное в этом рельефе — не картинки, а пространные надписи на нескольких древних языках, благодаря которым эта надпись стала свого рода "Розеттским камнем", позволившим расшифровать некоторые из них.

Подделывать древние надписи — это дело тяжелейшее. Надо обладать такими способностями в палеографии и проч., которые у "шутников" редко когда бывает. Их и у обычных ученых нечасто встречается. Чтобы подделать произведение искусства — надо обладать знаниями относительно стилистики. И уметь работать с материалами. И иметь на это дело бюджет и ресурсы. Да еще — чтобы никто не заметил. Нет-нет, гораздо проще, по бритве Оккама, считать что это сделали инопланетяне, раз уж вы отказываете в таких способностях древним людям.

В этом же комплексе Бехистун, на районе, есть еще такие произведения инопланетян:

Фархад-Тараш: место для рельефа подготовили, но работу не начали

Рельеф Вологеза

Барельеф Митридата II Парфянского

Рельеф Готарза II (правая часть предыдущего)

В другом регионе, но поблизости, находится рельеф Анубанини, созданный около 2300 года до н.э.

Он расположен на высоте 16 метров

А моя любимая работа в этом жанре в этом регионе — это уже третий век нашей эры.

Персидский царь Шапур I празднует триумф над побежденным римским императором Валерианом. Находится в Накше-Рустам

***

Если вы лично не можете представить, как много сил и времени древние народы могли потратить на весьма трудные работы (и регулярно тратили во всех уголках земного шара) — то попробуйте поработать над расширением своего кругозора. А не писать мне свои наивные комментарии.

Забавно, при этом представить, что это было сделано в ХХ веке "ради прикола" конспирологам гораздо легче. Ну прикиньте для начала бюджет на этот "прикол". И подумайте, кому было легче найти его, персидским сатрапам или современным приколистам посреди дикой местности?