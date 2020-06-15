Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход

15.06.2020, 3:13, Разное

Новостями о здоровье 84-летнего актера поделился его друг Артур Согомонян.

Ранее он сообщил, что звезда театра и кино находится в больнице на профилактическом обследовании.

Теперь же стало известно, что Армен Джигарханян уже дома. Чувствует себя артист, судя по всему, уже гораздо лучше.

Артист находился в кардиологическом отделении, некоторое время провел в реанимации. 9 июня бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в серьезной озабоченности его состоянием.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Ноя 2018 в 12:23 PST

Напомним, здоровье режиссера резко ухудшилось в октябре 2017 года. Тогда он попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу-пианистку, которая, по его словам, “причинила ему много боли”.

Как писали “Дни.ру”, звездная пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. В настоящее время Армен Джигарханян регулярно проходит лечение в больницах и санаториях.