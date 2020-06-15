 

Один из фигурантов дела о шестимиллионной взятке инфицирован коронавирусом – адвокат

15.06.2020, 3:00, Новости дня

У одного из подозреваемых по делу о передаче взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому обнаружили COVID-19. Об этом 14 июня во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заявил один из адвокатов, защищающих первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Николая Ильяшенко, сообщает “Судовий репортер”.

“Мне достоверно известно, что третий фигурант, по которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения, не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19… По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, когда можем заболеть этой болезнью”, – цитирует издание юриста.

Адвокат предложил избрать Ильяшенко меру пресечения в виде домашнего ареста с обсервацией в течение 14 суток. Прокурор ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

14 июня ВАКС избирает меру пресечения трем задержанным по делу о рекордной взятке. Юриста компании Burisma Андрея Кичу арестовали на два месяца с правом залога в 40,35 млн грн.

После Ильяшенко суд рассмотрит ходатайство обвинения о мере пресечения для бывшей сотрудницы Государственной фискальной службы Украины Елены Мазуровой.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн были изъяты.

По информации Холодницкого, деньги должны были стать “благодарностью” за закрытие дела владельца фирмы Burisma, экс-министра экологии Украины Николая Злочевского. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО “Реал Банк”, и легализации этих денег.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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