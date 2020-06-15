В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два авиалайнера

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15.06.2020, 3:00, Новости дня

14 июня в аэропорту Пулково российского города Санкт-Петербург столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что “произошло касательное столкновение” самолетов, которые должны были вылететь в Иркутск и Калининград. Оба борта принадлежат российским компаниям – S7 Airlines из Новосибирска и “Уральским авиалиниям” из Екатеринбурга.

Столкновение самолетов произошло во время руления самолета S7, он зацепил крылом хвостовую часть авиалайнера “Уральских авиалиний”, который стоял в очереди на вылет.

Погибших и пострадавших нет, топливо не разлилось.

В пресс-службе авиакомпании S7 рассказали, что проводится расследование инцидента.

В аэропорту ТАСС уведомили, что рейсы задержали. Сам аэропорт работает в штатном режиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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