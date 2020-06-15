 

Личное: Мужчины должны бояться

15.06.2020, 2:54, Разное

А вы бы хотели жить в мире, в котором мужчины не домогаются женщин?

Я — да. Очень бы хотела.


Фото: Vox

Мой идеальный мир — это мир, в котором мужик триста раз подумает, прежде чем сделать пошлый комплимент женщине или обсосать взглядом её задницу.

Подумает и не сделает, потому что зассыт последствий: его за это просто уволят.

  
Мой идеальный мир — это мир, в котором начальники-мужики не заигрывают с женщинами, которые находятся у них в подчинении. Не тащат нас в ресторан в командировках, не ломятся к нам в гостиничные номера.  

Мой идеальный мир — это мир, в котором женщина может хотеть секса, раздеться догола, а потом вдруг передумать и сказать нет. И это «нет» будет моментальным сигналом для мужчины напялить трусы и свалить.

Приносить извинения при этом не нужно: мы же не звери какие-то. Мы женщины. И, будучи женщиной, любая из нас имеет право передумать трахаться, не подвергая себя слюнявым уговорам продолжить со стороны мужика.  

Мой идеальный мир — это мир, в котором продавливание женщины на соитие — это не ухаживание, не флирт, и не соблазнение, а изнасилование.

Мой идеальный мир — это мир, в котором 40-летний мужик, трахнувший или попытавшийся трахнуть 17-летнюю девчонку, сядет в тюрьму. Даже если она сама его соблазнила.  

Мой идеальный мир — это мир, в котором мужчина боится — панически боится — причинить психологический или физический дискомфорт женщине. Боится, что женщина предаст это дело огласке, после чего вся его жизнь обязательно пойдёт под откос. 

Я не сторонница слюнявых методов. Я не люблю убеждать, разжёвывать и уговаривать. Лучший мотиватор вести себя хорошо — это страх. 

Так вот я хочу жить в мире, в котором мужчины боятся быть мудаками.

Я хочу жить в мире, в котором на улицах в 7 утра первокурсницы не садятся в такси, чтобы уехать от мужиков, которые их поимели, а потом отправили домой. Поимели и выкинули из головы, из жизни, из своего утра.

Я очень рада тому, что такой мир зарождается. Ещё одно поколение — и всё у нас, женщин, будет хорошо.

Мужчины будут бояться — а в некоторых странах уже боятся — быть по отношению к нам мудаками.

А вы бы хотели жить в таком мире? Почему?

Источник: Лена Миро



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