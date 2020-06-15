 

Мнение: Сын Иванова утонул

15.06.2020, 2:42, Разное


А.Иванов, по некоторым данным, сбил пенсионерку на переходе, двигаясь со скоростью более 100 км/ч

Кстати, интересная информация: тот самый сын министра обороны, которого “отмазали”, когда он переехал пенсионерку на пешеходном переходе (его звали Александр Иванов) – он, оказывается… через некоторое время утонул. Буквально так, на море, когда отдыхал в Арабских Эмиратах.

В 2005 он задавил насмерть пенсионерку, а в 2014 утонул. В возрасте 37 лет. С таким папой он делал блестящую карьеру – стал уже зампредом правления ВЭБа, одного из крупнейших банков России.

“Подробностей произошедшего на берегу Персидского залива не сообщается. Анонимный собеседник рассказал журналу Forbes, что Иванов купался со своим ребенком и непонятно, что послужило причиной трагедии: больших волн на море в тот момент не было”.
https://polit.ru/article/2014/11/05/ivanov/

Помогли, может быть? Как бы то ни было, эта история почему-то прошла мимо меня. А она прям как для школьной хрестоматии, на тему “не стоит бежать от наказания”. Отсидел бы как положено, как раз бы вышел в 2014-м – и в тот же ВЭБ, сразу на зампреда. Глядишь, и жив бы остался. Плюс еще и ценный жизненный опыт.

А так…

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Право на бунт

08.05 / Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer провели учебное бомбометание у западного фланга России

03.05 / Скандалы: «Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в епархию»

28.05 / При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать врача

11.05 / Названы возможные последствия смещения магнитного поля Земли

04.06 / Чем Ухань не похож на Чернобыль

24.04 / Мнение: Когда в Москву введут войска?

14.06 / Мнение: Запад повторяет ошибки СССР?

26.05 / Стала известна стоимость розовых туфелек Настасьи Самбурской

09.05 / Мнение: Остатки величия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска