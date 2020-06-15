Мнение: Сын Иванова утонул

15.06.2020, 2:42, Разное



А.Иванов, по некоторым данным, сбил пенсионерку на переходе, двигаясь со скоростью более 100 км/ч

Кстати, интересная информация: тот самый сын министра обороны, которого “отмазали”, когда он переехал пенсионерку на пешеходном переходе (его звали Александр Иванов) – он, оказывается… через некоторое время утонул. Буквально так, на море, когда отдыхал в Арабских Эмиратах.

В 2005 он задавил насмерть пенсионерку, а в 2014 утонул. В возрасте 37 лет. С таким папой он делал блестящую карьеру – стал уже зампредом правления ВЭБа, одного из крупнейших банков России.



“Подробностей произошедшего на берегу Персидского залива не сообщается. Анонимный собеседник рассказал журналу Forbes, что Иванов купался со своим ребенком и непонятно, что послужило причиной трагедии: больших волн на море в тот момент не было”.

https://polit.ru/article/2014/11/05/ivanov/

Помогли, может быть? Как бы то ни было, эта история почему-то прошла мимо меня. А она прям как для школьной хрестоматии, на тему “не стоит бежать от наказания”. Отсидел бы как положено, как раз бы вышел в 2014-м – и в тот же ВЭБ, сразу на зампреда. Глядишь, и жив бы остался. Плюс еще и ценный жизненный опыт.

А так…