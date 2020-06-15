Защитить от рака может хороший уровень витамина D

15.06.2020, 2:30, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что хороший уровень витамина D необходим для профилактики рака, а также прогнозирования нескольких его видов.

Ученые отмечают, что противораковое действие витамина D особенно эффективно при раке крови и толстой кишки. Также специалисты утверждают, что с меньшим риском развития опухолевых заболеваний связана высокая чувствительность к этому витамину.

Во время исследования обнаружилось, что недостаток витамина D может стать причиной нарушения функционирования его рецепторов, а также увеличения риска превращения обычных клеток в раковые. Эксперимент показал, что низкий уровень этого витамина при любом виде рака связан с более неутешительным прогнозом в будущем.