Обнаружена связь между продолжительностью жизни и разнообразием окраса

15.06.2020, 2:30, Новости дня

Японские ученые обнаружили, что количество вариантов окраса вида связано с его жизнеспособностью. Это касается птиц, насекомых и даже людей.

Несколько лет назад специалисты проанализировали информацию о 10 000 разновидностей птиц и обнаружили связь между вероятностью исчезновения вида и многообразием его окраса. Ученые считают, что цвет является своеобразной защитой от изменения условий обитания.

По мнению специалистов, этот принцип применим к большинству животных, которые обитают на планете. Во время исследования ученые обнаружили, что чем больше вариантов чешуи, шерсти и оперения внутри одного вида, тем ниже риск его вымирания и тем шире он представлен на планете.