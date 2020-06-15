Негативные мысли приводят к слабоумию

15.06.2020, 2:30, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили связь между повторным негативным мышлением у добровольцев старше 55 лет и повышенным риском снижения когнитивных функций, а также отложением белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

В исследовании специалистов приняли участие 360 человек старше 55 лет. В течение двух лет добровольцы регулярно проходили опросы, ученые определяли у них симптомы депрессии и тревожности, а также исследовали аспекты когнитивных функций.

Обнаружилось, что повторное негативное мышление связано с последующим снижением когнитивных функций и отложением патологических белков в мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Наличие депрессии и тревожности ученые также связали с ухудшением когнитивных функций.