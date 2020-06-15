 

Самолет “Почты России” готовится к экстренной посадке

15.06.2020, 2:18, Новости дня

После срабатывания датчика неисправности одного из двигателей самолет Ту-204 "Почты России" готовится к экстренной посадке в аэропорту подмосковного Жуковского.

По данным источника в экстренных службах, датчик неисправности сработал вскоре после вылета Ту-204 из Жуковского в Якутск, передает ТАСС. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В настоящее время самолет вырабатывает топливо.



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