Самолет “Почты России” готовится к экстренной посадке

15.06.2020, 2:18, Новости дня

После срабатывания датчика неисправности одного из двигателей самолет Ту-204 "Почты России" готовится к экстренной посадке в аэропорту подмосковного Жуковского.

По данным источника в экстренных службах, датчик неисправности сработал вскоре после вылета Ту-204 из Жуковского в Якутск, передает ТАСС. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В настоящее время самолет вырабатывает топливо.