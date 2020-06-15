 

Кличко нарушил нормы карантина

15.06.2020, 2:08, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко, который не раз призывал жителей украинской столицы соблюдать карантин, сам нарушил соответствующие правила, сообщают СМИ.

Как передает УНИАН со ссылкой на соцсети, «мэра заметили жители Воздвиженки». Кличко находился «в ресторане «Охота на овец» в компании мужчины и двух девушек после 22.00».

При этом введенные на Украине из-за распространения коронавируса меры запрещают размещать за одним столиком более двух человек, само же заведение должно закрываться в 22.00.

В июне президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком.



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